L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul vigilante aggredito sul tram.

In passato i guai giudiziari per lo spaccio di droga e una lunga «carriera» da parcheggiatore abusivo che l’aveva reso un volto molto conosciuto ai poliziotti del commissariato di Brancaccio. Gli agenti non c’hanno messo tanto ad identificare il passeggero del tram dell’Amat accusato di essere l’autore dell’aggressione martedì mattina ad una guardia giurata in servizio sulla linea col compito di supportare il personale nelle operazioni di controllo del biglietto e del green pass.

Proprio quello che l’uomo, 55 anni, dello Sperone, non avrebbe voluto fare. Forse pensando di restare impunito dopo aver minacciato chi gli chiedeva a che titolo volesse viaggiare gratis e senza il permesso relativo alla vaccinazione. Quando è scattata la verifica, avrebbe risposto subito con la violenza e non si sarebbe fermato. Anzi, dopo aver colpito con un pugno e uno schiaffo uno dei vigilantes in servizio, era sceso dal tram aggrappandosi al tergicristallo col tentativo di danneggiare la vettura e si era pure piazzato sui binari per bloccare la corsa, all’altezza della fermata di via Amedeo d’Aosta.

La guardia giurata era stata trasferita con un’ambulanza all’ospedale Buccheri La Ferla e gli agenti del commissariato Brancaccio avevano raccolto sia la sua testimonianza che quella delle altre persone presenti. Un quadro piuttosto chiaro dei fatti che ha portato all’identificazione del parcheggiatore abusivo dello Sperone. Comportamenti che la polizia ha messo in fila nella denuncia per danneggiamento di mezzo pubblico, violenza a incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio.

Soltanto una settimana fa c’era stata l’aggressione all’autista dell’Amat da parte di un paio di passeggeri lungo la linea 389 che collega la città a Monreale. A novembre la rissa e il pestaggio di un bengalese sulla linea 619 da parte un gruppo di ragazzi dello Zen. E, ancora, ad ottobre un passeggero salito su un autobus dell’Amat, dopo essere stato richiamato dall’autista perché senza mascherina, aveva reagito aggredendolo

a schiaffi e pugni sul mezzo della linea 104, tra via Dante e via Sammartino.