L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla difesa del Palermo in vista della Juve Stabia.

Perrotta torna al centro della difesa. La squalifica di Marconi lo riporta al ruolo naturale, dopo l’inedito da terzino sinistro visto a Campobasso. Dovrebbe far coppia con Lancini, rientrato dalla squalifica, per quanto ci sia un ballottaggio con Somma. È tornato ad allenarsi in gruppo Crivello che potrebbe tornare tra i titolari. Ancora out Doda e Dall’Oglio che difficilmente recupereranno.