Gds: “Palermo: De Sanctis cerca un centrale, in uscita rischia anche Graves”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e su De Sanctis a caccia di un centrale.

Sul fronte delle entrate, il direttore sportivo De Sanctis si sta concentrando su due profili: un difensore centrale di piede destro e un attaccante versatile, capace di coprire più ruoli nel tridente offensivo. Per il difensore, i nomi di Ferrari e Ceccherini sono stati menzionati, ma non sono le uniche opzioni. Per l’attaccante jolly, la ricerca è intensa, con il Palermo che esplora varie soluzioni per trovare il giocatore ideale.

In uscita, dopo aver già ceduto molti giocatori fuori dal progetto tecnico, rimane da definire la situazione di Broh, che ha mercato in Serie B e C, e che al momento è aggregato alla squadra a Veronello. Anche Corona è vicino alla partenza, con un prestito al Pontedera, squadra di Serie C, per acquisire esperienza con maggiore continuità di gioco.

Le voci su un possibile prestito di Peda in Polonia non trovano conferma, mentre una cessione potrebbe riguardare Graves, che è nella lista over. Tuttavia, al momento, la sua partenza non è una priorità urgente per il club.