Gds: “Palermo, abbandonata la pista Hasa. Ecco perchè”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che abbandona la pista Hasa.

La stagione del Palermo inizia oggi con la prima gara ufficiale, ma l’attenzione del club rimane rivolta al mercato, ancora aperto e cruciale per completare la rosa in vista del campionato imminente. Nonostante gli otto nuovi acquisti, il Palermo sta lavorando per definire gli ultimi tasselli da consegnare al tecnico Alessio Dionisi. Gli innesti finora hanno significativamente migliorato la qualità della squadra in tutti i reparti, con l’ultimo arrivo di Verre che ha completato il centrocampo.

Valerio Verre, ex Sampdoria, rappresenta un’aggiunta fondamentale per il centrocampo rosanero, che ora può contare su giocatori potenzialmente tutti titolari, o comunque capaci di offrire un contributo significativo. Proprio per questo motivo, il Palermo ha deciso di abbandonare la pista che portava a Hasa, giovane talento della Juventus. Sebbene il classe 2004 fosse un profilo interessante, l’opportunità di ingaggiare Verre, un giocatore esperto e già conosciuto dalla piazza, era troppo allettante per essere ignorata, soprattutto considerando che Verre è arrivato a parametro zero, firmando un triennale.

Per quanto riguarda la ricerca di un vice-Lund come terzino sinistro, il Palermo sembra aver cambiato strategia, confidando nelle soluzioni interne già presenti in squadra. Buttaro ha impressionato nelle amichevoli precampionato, dimostrandosi affidabile sia in fase difensiva che offensiva. Anche Pierozzi, capace di giocare su entrambe le fasce, e Ceccaroni, che può adattarsi a quel ruolo in un contesto più difensivo, offrono valide alternative.