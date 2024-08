Gazzetta dello Sport: “L’ambizione del Palermo banco di prova per il Parma”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo che affronterà oggi il Parma.

Fabio Pecchia ha ben chiaro il tipo di calcio che vuole vedere dal suo Parma: leggerezza, velocità ed entusiasmo. Sono queste le parole chiave che ripete costantemente ai suoi giocatori. Pecchia vuole che la sua squadra scenda in campo con l’obiettivo di “fare la partita”, imponendo il proprio gioco, indipendentemente dall’avversario. L’allenatore sottolinea l’importanza di giocare senza pressioni, poiché la spensieratezza può diventare un fattore decisivo nel lungo periodo.

La sfida di Coppa Italia contro il Palermo di Dionisi, a pochi giorni dall’inizio del campionato (con la prima partita al Tardini contro la Fiorentina), rappresenta un’opportunità per dimostrare che dare continuità al lavoro della stagione passata è stata la scelta giusta. L’amichevole contro l’Atalanta, vinta 4-1, ha evidenziato la rapidità offensiva del Parma, un buon possesso palla a centrocampo e una difesa solida quando ben protetta. Come di consueto, Pecchia deciderà la formazione all’ultimo momento, ma è probabile che schieri il consueto 4-2-3-1, con Bonny come centravanti, Man sulla destra e Mihaila sulla sinistra. Intanto, la società si complimenta con Bernabè per la vittoria della medaglia d’oro olimpica con la Spagna, aspettandolo per l’inizio del campionato, e i dirigenti sono al lavoro per aggiungere nuovi innesti, con Cancellieri della Lazio come primo obiettivo, seguito da un centrocampista che possa agire anche come mezzapunta.

Per il Palermo, la prima gara ufficiale di Dionisi sulla panchina rosanero ha un valore speciale. La sfida contro il Parma rappresenta un banco di prova importante, soprattutto per valutare il potenziale di una squadra che punta alla Serie A. Gli emiliani, che fino a pochi mesi fa erano in corsa per la promozione, non hanno subito grandi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, e questo permette al Palermo di trarre indicazioni preziose in vista delle ultime operazioni di mercato. Dionisi stesso è impaziente di vedere la reazione della sua squadra: «Giocheremo contro un avversario di una categoria diversa dalla nostra. Faremo di tutto per passare il turno, pur sapendo che il nostro obiettivo principale è il campionato. Non partiamo battuti, ma non siamo i favoriti. Il Parma è una squadra che già l’anno scorso aveva il potenziale per la Serie A, e sarà sicuramente un test impegnativo e importante in vista del campionato».