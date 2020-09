L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo.

Un vigile del fuoco del distaccamento di Brancaccio è risultato positivo, in isolamento i 22 colleghi. Salgono a due i positivi all’Amat, così come all’Amg Energia. Un positivo anche all’assessorato regionale all’Agricoltura nella sede di via Camillo Camilliani.