L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul caos migranti. Diciotto sbarchi, con 371 migranti, si sono registrati nell’arco di 16 ore, ieri, a Lampedusa. «Oltre milleduecento (1.256) presenze all’hotspot di Lampedusa. Ancora ammassati, di nuovo. Lo Stato ha rivendicato in ogni sede la sua competenza, ma continua a non esercitarla fino in fondo –ha incalzato, ieri, il presidente della Regione Nello Musumeci – . Se non bastassero i barchini, le navi quarantena sono piene di persone portate dalle Ong. Anche in questo il governo non ha voluto raccogliere la nostra proposta. Avevamo detto una cosa di buon senso: se la Sicilia deve gestire gli sbarchi autonomi, non può sopportare anche quelli programmati dalle varie Ong, che andrebbero quindi destinati in altri porti europei».