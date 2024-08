Gds: “Palermo, continua la caccia al difensore centrale. In uscita…”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

Per quanto riguarda le piste estere, la trattativa per l’acquisto di Appuah potrebbe subire una battuta d’arresto. Nonostante l’accordo tra Palermo e Nantes sia praticamente chiuso, mancano ancora l’ok definitivo per le visite mediche e la firma. Nel frattempo, si è registrato l’interesse di Burnley e Young Boys per il giocatore. Nessuna delle due squadre ha ancora formulato un’offerta concreta, ma se l’attesa dovesse prolungarsi, è possibile che il Nantes riceva un’offerta superiore ai 2 milioni di euro proposti dal Palermo.

Il direttore sportivo De Sanctis è anche alla ricerca di un difensore centrale. La trattativa per Ceccherini si è raffreddata, mentre l’opzione Ferrari rimane aperta. L’ex Sassuolo non è riuscito a trovare un accordo con nessuna squadra fino ad ora, con la trattativa con la Cremonese sfumata all’ultimo momento. Attualmente, nessuna squadra di Serie A è interessata a lui, mentre in Serie B lo stanno valutando Salernitana e Bari, quest’ultima interessata anche a Giorgini, un ex obiettivo del Palermo.

In uscita, oltre a Stulac, ci sono altre due operazioni quasi definite e una che richiederà più tempo. Quest’ultima riguarda Saric, su cui c’è ancora distanza con il Pisa sia sulla formula sia sul prezzo, e il Palermo vuole valutarlo nelle competizioni ufficiali prima di prendere una decisione definitiva. Damiani è vicino al trasferimento al Pescara, con i suoi agenti che hanno incontrato ieri i vertici del club abruzzese. Il trasferimento dovrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione. Devetak, escluso dal ritiro di Manchester, dovrebbe invece trasferirsi al Rijeka a titolo definitivo.