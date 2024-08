Gds: “Palermo, nuova asse con la Juve. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

La trattativa per il trasferimento di Leo Stulac alla Reggiana è in dirittura d’arrivo, con l’ultimo ostacolo rappresentato dalle visite mediche sostenute ieri. Il responso, atteso entro oggi, determinerà se l’ormai ex giocatore del Palermo firmerà con il club granata a titolo definitivo. In caso di esito negativo, potrebbero aprirsi nuovi scenari di mercato sia per Stulac sia per il Palermo, che dovrà attendere la completa guarigione dell’infortunio al retto femorale. C’è comunque ottimismo sull’esito positivo dell’operazione, dato il forte interesse della Reggiana e la rapida conclusione delle trattative con il Palermo.

Sul fronte acquisti, il Palermo sta cercando di riaprire i contatti con la Juventus, che in passato ha portato in Sicilia giocatori come Brunori e Ranocchia. Il primo obiettivo è Nicolussi Caviglia, anche se l’operazione è complessa a causa degli alti costi e della preferenza del giocatore di rimanere in Serie A, con Cagliari, Venezia e Lecce interessate a lui. Tuttavia, il Palermo è determinato a offrire al 24enne un ruolo importante nel progetto tecnico.

Il direttore sportivo De Sanctis ha inoltre chiesto informazioni su altri due giocatori della Juventus: Barbieri, potenziale soluzione per il ruolo di terzino sinistro, e Hasa, per il quale c’era già stata una richiesta di informazioni a inizio giugno. Il sondaggio per Turicchia, invece, non ha avuto seguito, e il giocatore è stato ceduto in prestito al Catanzaro. Un’altra opzione per il ruolo di terzino sinistro è Di Chiara del Parma, anche se al momento l’opzione internazionale sembra essere la più valida.