Marotta riceve quella telefonata: ho deciso, voglio andare via | Richiesta ufficiale di cessione

Brutte notizie dalle parti di Appiano, con il presidente nerazzurro che ha dovuto accogliere la richiesta del calciatore, pronto a partire.

L’Inter ha disputato un buon mercato fino ad ora, anche se non ha portato grosse sorprese. Infatti i colpi dei nerazzurri, facendo eccezione per quanto riguarda il portiere Josep Martinez, preso dal Genoa e che andrà a ricoprire il ruolo di secondo dietro a Sommer, erano già prefissati da tempo. Sia Piotr Zielinski che Mehdi Taremi avevano già un preaccordo da diversi mesi con la Beneamata, e sono stati solo ufficializzati dal club meneghino.

Gli altri nomi che sembravano sul taccuino interista invece non hanno trovato affatto sfogo, e di conseguenza sono rimasti dei puri obiettivi di mercato. Lo stesso discorso poi si potrebbe fare per quanto riguarda il mercato in uscita, dove i campioni d’Italia in carica non hanno fatto alcuna cessione di rilievo. Tuttavia è proprio su questo fronte che nelle scorse ore pare essere arrivato un po’ di pepe.

A quanto pare infatti un giocatore interista ha chiesto la cessione al presidente Beppe Marotta in persona, facendo capire a chiare lettere la sua voglia di andare via e di. Un fulmine a ciel sereno dunque arrivato in quel di Appiano Gentile, che ha lasciato tutti i tifosi e gli addetti ai lavori senza parole.

Ecco chi vuole lasciare Milano

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, Lucien Agoumé è intenzionato a tornare al Siviglia. Il centrocampista, dopo essere stato in prestito nel club andaluso lo scorso anno, vuole tornarci e sta puntando i piedi per realizzare questo suo desiderio.

Dal canto suo la società meneghina, che non ritiene il giocatore indispensabile negli schemi di Simone Inzaghi, e ben pronta ad accontentare questa richiesta, a patto che gli spagnoli accontentino le richieste di Oaktree dal punto di vista economico e non solo.

Trattativa in stato avanzato

A quanto pare le due parti sono già sulla buona strada per trovare un accordo e far tornare il giocatore al Siviglia. Per ora si ragiona su una base di circa 5 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo.

Il club nerazzurro dunque pare ormai essersi deciso a perdere il controllo su Agoumé, anche se in cambio sta spingendo per inserire nel contratto una clausola del 50% sulla futura rivendita.