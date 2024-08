Gds: “Palermo, record di abbonati. Henry: «Che bel gruppo»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla campagna abbonamenti del Palermo e sulla fase di rinnovo che ha visto 10.121 tessere rinnovate.

Il Palermo ha concluso il penultimo giorno di preparazione presso la City Football Academy di Manchester con un allenamento mattutino sotto la guida di mister Dionisi, che ha lavorato intensamente sia sulla tattica che sulla tecnica. Thomas Henry, uno dei nuovi volti del Palermo, ha espresso grande soddisfazione per le strutture e l’ambiente, affermando: «È bellissimo, ci sono le strutture adeguate per una squadra di alti livelli e non manca niente. Siamo tutti veramente contentissimi di fare parte di questo gruppo, il CFG, per usare questo tipo di strutture». Henry si trova bene con i nuovi compagni e ha elogiato il progetto del club, ricordando la sua esperienza in Belgio con il Leuven, dove ha ottenuto la promozione insieme al Leicester, sperando di ripetere il successo anche in Italia.

Dimitrios Nikolaou ha condiviso il suo entusiasmo, parlando dell’importanza della società e della squadra, oltre a lodare il mister Dionisi, con cui ha già vinto in passato. Secondo Nikolaou, Dionisi è un allenatore forte che fornisce costantemente input per migliorare.

Nel frattempo, il Palermo ha registrato numeri record nella prima fase della campagna abbonamenti, riservata ai rinnovi. Il club ha annunciato che sono state rinnovate 10.121 tessere, con il 80% degli abbonati della stagione 2023/24 che ha sfruttato il diritto di prelazione. Nella scorsa stagione, gli abbonamenti totali sono stati 12.603, un numero che il club ritiene raggiungibile nei primi giorni di vendita libera, che inizierà oggi alle 13.