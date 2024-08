Gds: “Pierozzi stregato dal Palermo: «Ho fatto di tutto per essere qui»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Pierozzi e le sue parole rilasciate ieri.

Niccolò Pierozzi è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Il terzino destro, classe 2001, arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina, dopo esperienze in prestito con Pro Patria, Reggina e Salernitana. Pierozzi ha espresso grande entusiasmo per il trasferimento, dicendo: «Sono emozioni bellissime. Ho voluto fortemente questa società. È stata una trattativa lunga, però il mio desiderio era quello di venire qui, quindi sono contentissimo».

Il Palermo ha fatto un investimento significativo per assicurarsi Pierozzi, che era nel mirino di altre squadre e fortemente voluto dalla Fiorentina. Il giocatore ha dichiarato che la tifoseria, la storia del club e la proprietà forte sono stati fattori decisivi nella sua scelta di unirsi ai rosanero.

Pierozzi ha ricevuto un’accoglienza calorosa dai compagni di squadra, molti dei quali conosceva già, e ha elogiato lo staff tecnico e il mister. È consapevole della competizione interna, in particolare con Diakité, ma la vede come uno stimolo importante per migliorare: «La competizione è uno stimolo importantissimo, perché la squadra deve avere in ogni ruolo più giocatori pronti a dare tutto e il livello si alza in questo modo».

Pierozzi ha già affrontato il Palermo due volte da avversario con la Reggina e ha evidenziato come il “Barbera” pieno rappresenti un grande vantaggio per la squadra di casa. La squadra è attualmente in ritiro al CFA di Manchester, dove rimarrà fino a domani. Il 3 agosto il Palermo affronterà l’Oxford in un’amichevole.

Il giovane terzino ha anche condiviso l’esperienza del centro sportivo del Manchester City, definendola un’occasione incredibile che non si trova spesso in Italia. Infine, Pierozzi ha parlato con entusiasmo delle parole positive del fratello Edoardo, ex giocatore del Palermo, che gli ha parlato molto bene della città e della tifoseria.