Corriere dello Sport: “Palermo, serve altro attaccante. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in B e sul Palermo a caccia di un altro attaccante.

Il Catanzaro ufficializza il terzino sinistro Riccardo Turicchia (21), in prestito dalla Juventus NG e nel giro della nazionale Under 21. Per la corsia opposta piace Federico Bergonzi (23), di proprietà dell’Atalanta U23 che nell’ultima stagione è stato titolare nella Feralpisalò. Sempre dell’Atalanta interessa un altro esterno basso, Andrea Ceresoli (21). Prolungamenti proposti al mediano Simone Pontisso (27) ed all’esterno destro croato, tutta fascia, Mario Situm (32).

AFFARI PALERMO. Con la permanenza di Brunori e l’arrivo di Henry il ruolo di prima punta è “al completo”. Serve però un altro attaccante anche per colmare numericamente il gap lasciato dalla partenza di Mancuso. In organico c’è al momento Corona, classe 2004, ma il Palermo sembra orientato a rinforzarsi. Da non sottovalutare l’idea Siren Diao (19), talento spagnolo dell’Atalanta seguito anche dal Cosenza. A proposito di fronte offensivo, intanto, il club targato City Group continua a lavorare per definire l’operazione Stredair Appuah (20), esterno francese del Nantes. Riflettori puntati anche sul centrocampo, reparto che presto perderà alcuni pezzi. I rosanero proveranno a prendere un play e un mediano. Tra i profili “sotto osservazione” c’è Luis Hasa (20), mezzala di proprietà della Juventus. Spezia e Empoli si sono accordate per un nuovo prestito del trequartista Szymon Zurkowski (26) dal club ligure a quello toscano. Adesso potrebbe approdare in bianconero il centrocampista Duccio Degli Innocenti (26) e l’attaccante Emmanuel Ekong (22) .

MERCATO SERIE C. L’Ascoli sta lavorando ad uno scambio con il Cesena dove andrebbe il terzino sinistro Raffaele Celia (25) e nel Piceno arriverebbe l’attaccante Simone Corazza (25). E se non dovesse andare in porto questa operazione a Carrera servirà comunque un altro attaccante a maggior ragione dopo la squalifica per nove mesi inflitta dal Tribunale Federale Nazionale–Sezione Disciplinare a Francesco Forte (31) – che nel frattempo ha annunciato ricorso – per fatti relativi a un’inchiesta sul calcioscommesse quando Forte era un calciatore del Benevento. Samuele Damiani (26) è del Pescara. Arriva in Abruzzo in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore che è in ritiro col Palermo a Manchester fino al 2 agosto, la prossima settimana si aggregherà ai nuovi compagni e così sarà a disposizione di mister Baldini. Per la fascia sinistra di difesa contatto con Carlo Crialese (31) del Crotone. Con la società pitagorica il Pescara parla anche per il 22enne difensore Daniel Leo . I calabresi guardano invece a Cristian Tommasini (26).