Corriere dello Sport: “Cagliari, Cheddira oltre a Gaetano. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

La strana estate dei portieri coinvolge pure Rui Patricio (36) che, svincolato dopo l’addio alla Roma, è stato contattato dal Monza a causa del naufragio della trattativa con il costaricano Keylor Navas (37). L’estremo difensore portoghese ha dato subito la sua disponibilità, vuole tornare in campo, e così anche nelle scorse ore le parti hanno lavorato a lungo per trovare un’intesa. Daniel Maldini (22) nel frattempo è anche ufficialmente del Monza: il trequartista ex Milan è stato acquistato a titolo definitivo, con i rossoneri che hanno mantenuto una percentuale sulla rivendita.

SOLO GAETANO. Su Youssef Maleh (25) l’altro ieri ad un certo punto della serata è scattato uno scambio di informazioni, probabilmente non diretto tra club ma tra intermediari. La cosa sembra essere tramontata prima di prendere quota. Il Cagliari a centrocampo resta infatti concentrato su Gianluca Gaetano (24). L’intento, ricordiamolo, è quello di acquistare il calciatore a titolo definitivo per una cifra intorno agli 8-9 milioni di euro, ottenendo uno sconto rispetto alla richiesta di 10+2. E al Napoli lo stesso Cagliari ha manifestato interesse per l’attaccante Walid Cheddira (26).

ANNUNCI. Passiamo all’Empoli: ieri è stata annunciata la firma di Lorenzo Colombo (22) e il ritorno di Szymon Zurkowski (26) dallo Spezia, con la formula del prestito e diritto di riscatto sui 2,5 milioni di euro. Anche Bartosz Bereszynski (32) è stato accostato ai toscani per una nuova avventura ma sull’esterno polacco, in uscita dalla Sampdoria, resta vigile anche il Cagliari. Sempre i sardi non mollano la presa su Marco Silvestri (33) per l’eventuale post Simone Scuffet (28). Il portiere rossoblù ha infatti detto sì al Milan, alla ricerca del sostituto di Marco Sportiello (32), e per questo resta in attesa di novità dal suo club sulla trattativa con i rossoneri. Tornando al Lecce, è stata per ora smentita la pista Jean Onana (24) del Besiktas: il centrocampista camerunese non sarebbe quindi un obiettivo del club giallorosso.

COLPO. Passiamo agli attaccanti. Ieri l’Udinese ha annunciato l’acquisto di Iker Bravo (19) a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen (che mantiene un 50% sulla futura rivendita). Il talento iberico ha firmato un contratto fino al 2028 ed è considerato un grande colpo per i bianconeri: è stato nominato dalla Uefa miglior giocatore dell’ultimo europeo Under 19 grazie anche al suo gol realizzato in finale. Infine, il Verona non molla l’attaccante slovacco Robert Bozenik (24), con cui c’è un accordo di massima per il contratto, anche se la richiesta per il cartellino resta molto alta: siamo sui 6-7 milioni di euro. Non solo: c’è stato anche un nuovo contatto per Eldor Shomurodov (29), in uscita dalla Roma e accostato anche al Genoa. Certo è che, in caso di partenza di Mateo Retegui (25), una delle primissime scelte del Genoa è Nikola Krstovic (24) del Lecce.