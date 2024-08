Gazzetta dello Sport: “Samp, visite e firma per Tutino. Il Brescia va all’assalto di Calvani. Tutte le trattative del giorno in B”

L’edizione o0dierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Sampdoria

Gennaro Tutino: Oggi sosterrà le visite mediche e poi firmerà con la Sampdoria. L’accordo prevede un contratto di 4 milioni in 4 anni per l’attaccante, un prestito di 1 milione e un riscatto di 2,5 milioni al Cosenza, per un totale di 13 milioni. La Sampdoria ha posticipato l’operazione ad agosto per far quadrare i conti entro fine mese.

Brescia

Ernesto Torregrossa: La trattativa con il Pisa procede senza fretta.

Difensore: Oggi ci sarà un incontro col Genoa per Calvani. L’alternativa è Fontanarosa (ex Cosenza) dell’Inter.

Reggiana

Calvani: Anche la Reggiana è interessata al difensore del Genoa.

Altri Obiettivi: Trattative aperte con il Genoa per Jagiello, Melegoni e Portanova, con quest’ultimo conteso anche dal Catanzaro.

Leo Stulac: Ha completato le visite mediche.

Catanzaro

Manolo Portanova: Inserimento nella trattativa.

Tommaso Turicchia: Ufficializzato l’arrivo dalla Juventus.

Altri Movimenti

Carrarese: Ufficializzato l’arrivo di Cerri dalla Juventus.

Cesena: Aspetta l’arrivo di Celia dall’Ascoli nello scambio con Corazza (o Ogunseye) e forse Varone. Ha già preso Antonucci dallo Spezia (ex Cosenza).

Frosinone: Ha preso Sene dalla Fiorentina e sta trattando con la Juventus per Pecorino (ex Südtirol) e con il Napoli per Iaccarino (ex Monopoli).

Spezia: Degli Innocenti dell’Empoli (ex Lecco) arriva in prestito nell’ambito dell’affare Zurkowski.

Cittadella: Per sostituire Pittarello, aspetta l’ok della Lucchese per Ravasio (ex Sorrento) e ha preso Rabbi dalla Spal.

Serie C

Taranto: Crisi in corso con il presidente Giove che ha dato le dimissioni a causa della mancata risoluzione dei problemi allo stadio, che potrebbe rimanere chiuso per 2 anni.