Gazzetta dello Sport: “Cosenza nei guai per pagamenti oltre il termine, è in arrivo un -2”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul deferimento del Cosenza.

Il Cosenza rischia due punti di penalizzazione in base ai recenti orientamenti degli organi di giustizia sportiva, come nei casi di Alessandria e Taranto. Il club, insieme all’ex amministratore Roberta Anania, è stato deferito per due motivi:

Mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps entro il 1 luglio per i mesi di aprile e maggio, che potrebbe portare a due punti di penalizzazione, seguendo il precedente del Taranto che ha ricevuto quattro punti per mancato pagamento di entrambe le imposte per due mesi.

Mancato pagamento dell’Irpef sugli incentivi all’esodo di aprile, violazione che solitamente comporta solo ammende, ma essendo accorpata alla prima potrebbe non aggiungere ulteriori punti di penalizzazione.

Il Cosenza ha presentato dichiarazioni false su queste circostanze, aggravando la sanzione economica. Il club ha comunicato di aver riorganizzato i propri quadri dirigenziali e si dice fiducioso di poter chiarire la propria posizione.