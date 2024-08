Repubblica: “Palermo, occhio ai giovani”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul mercato del Palermo con diversi giovani nel mirino.

Il Palermo è impegnato a rinforzare la squadra e sfoltire la rosa. Le priorità sono un colpo a centrocampo, un’alternativa a sinistra e un altro attaccante, mentre continuano le cessioni degli esuberi. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis è attivo sul mercato per completare una squadra competitiva per il campionato.

Centrocampo:

Luis Hasa (Juventus): Trequartista versatile, classe 2004, capace di giocare anche come mezzala o regista. Ha avuto un’ottima stagione con la Juventus Next Gen in Serie C.

Hans Nicolussi Caviglia (Juventus): Classe 2000, con esperienza sia in Serie B (44 partite) che in Serie A (23 partite). È un obiettivo del Palermo, ma conteso anche da club di Serie A.

Fascia Sinistra:

Streidar Appuah (Nantes): Terzino sinistro, trattativa in corso, ma complicata dall’interesse di club come Burnley.

Gianluca Di Chiara (Parma): Palermitano, con buone stagioni alla Reggina e al Parma.

Arkadiusz Reca (Spezia) e Domagoj Bradaric (Salernitana): Altri nomi sotto osservazione.

Alternativa Internazionale: Possibile ricerca di un giocatore estero tramite lo scouting del City Group.

Attacco:

Attualmente in rosa ci sono due punte (Brunori ed Henry) e tre esterni (Di Mariano, Di Francesco, Insigne).

Giacomo Corona: Giovane attaccante, potrebbe rimanere, ma serve comunque un quarto esterno per completare il reparto.

Cessioni e Esuberi

Centrocampo:

Leo Stulac, Damiani e Broh: Non rientrano nei piani di Dionisi e sono destinati a partire.

Saric: Piace al Pisa, ma sarà confermato e tolto dal mercato.

Difesa:

Fascia Sinistra: Con l’eventuale partenza di Aurelio, Lund rimane l’unico terzino sinistro.

Centrali: Grande abbondanza dopo l’arrivo di Peda e Pierozzi. Lucioni, Ceccaroni, Nikolaou, Peda, Diakité (adattabile anche a terzino destro), Graves e Nedelcearu. Almeno uno tra Graves e Nedelcearu potrebbe partire, con sondaggio della Salernitana.

Buttaro: Tolto dal mercato, essendo un under 23.