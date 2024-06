Gds: “Palermo, c’è subito un bivio per Insigne”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Roberto Insgine e la stagione flop appena conclusa.

La stagione appena conclusa per Roberto Insigne è stata deludente e ora l’attaccante punta a un riscatto con il Palermo. Insigne ha diversi obiettivi: riscattare una stagione negativa, trovare una collocazione tattica definitiva e conquistare la fiducia della piazza rosanero. Dopo una stagione in cui ha segnato solo due gol e fornito tre assist, il futuro di Insigne a Palermo è ancora incerto.

Riflessioni del tecnico e della società: Il tecnico Dionisi e il direttore sportivo De Sanctis devono decidere il futuro di Insigne. Dionisi, che preferisce il modulo 4-3-3, deve valutare se Insigne può essere funzionale al progetto. Se il tecnico dovesse optare per un modulo alternativo come il 4-3-1-2, potrebbe essere difficile trovare spazio per Insigne nell’undici titolare. De Sanctis, d’altra parte, deve considerare eventuali soluzioni di mercato per un giocatore che ha ancora due anni di contratto e un ingaggio significativo per gli standard della Serie B.

Stagione deludente: Insigne è arrivato a Palermo con grandi aspettative, viste le sue capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica sulla fascia destra. Tuttavia, queste qualità si sono viste solo a tratti, con una prestazione superba contro il Pisa a dicembre circondata da numerose partite in cui è stato quasi invisibile. Il rendimento di Insigne non ha soddisfatto le aspettative della società e dei tifosi.

Prospettive future: La società deve evitare un altro caso come quello di Saric, bocciato dopo un precampionato anonimo e un inizio di stagione deludente. Insigne potrebbe avere una seconda opportunità, e verrà portato a Livigno con la squadra per essere valutato attentamente. Il rapporto con i tifosi sarà cruciale: Insigne dovrà lavorare per riconquistare la loro fiducia, dimostrandosi più incisivo in campo.

Bilanciamento tattico: Dionisi dovrà lavorare sia sulla testa che sulla tattica di Insigne, trovando un equilibrio tra efficacia offensiva e sacrificio difensivo. Per ambire alla Serie A, è necessario che tutti i giocatori, incluso Insigne, esprimano il massimo delle loro capacità. Se Insigne riuscirà a migliorare il suo rendimento, potrebbe ancora essere un valore aggiunto per il Palermo e contribuire alla promozione.