Gds: “Mercato Palermo. In regia sale Hasa, Brunori aspetta”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

La difesa è il reparto che il Palermo dovrà maggiormente rinforzare in vista del ritiro estivo. La situazione è complicata da un elenco di giocatori in partenza e possibili assenze dovute agli impegni internazionali di Lund e Nedelcearu. Ecco un’analisi dettagliata della situazione e delle possibili mosse del Palermo:

Giocatori in Partenza e Assenze Internazionali:

Lund potrebbe essere assente a causa della sua partecipazione alla Coppa America con gli Stati Uniti.

Nedelcearu potrebbe mancare a causa dell’Europeo con la Romania.

Marconi ha il contratto scaduto.

Aurelio e Buttaro sono sul piede di partenza.

Lucioni è tentato dall’addio, con lo Spezia interessato a lui.

Ceccaroni, Diakité e Graves sono gli unici difensori attualmente a pieno regime, ma il futuro di Graves è incerto.

Possibili Acquisti:

Cacace (Empoli) è un nome circolato per il ruolo di terzino sinistro, ma non entusiasma la dirigenza.

Altri terzini sinistri considerati sono Corrado (Ternana), Beruatto (Pisa) e Quagliata (Cremonese).

Ferrari (Sassuolo) è un’opzione per la difesa centrale, dato che lascerà il Sassuolo a fine contratto.

Nikolaou (Spezia) potrebbe diventare un obiettivo se i contatti per Lucioni si intensificassero.

Barbieri (Juventus), tornato alla Juventus dopo un prestito al Pisa, potrebbe attirare l’attenzione di molte squadre.

Centrocampo

Mazzitelli (Frosinone) è l’opzione principale come perno del centrocampo, ma anche il Parma è interessato.

Hasa (Juventus Next Gen) è la prima alternativa.

Il rinnovo di Segre è cruciale: un eventuale addio richiederebbe un acquisto di pari livello.

Attacco

Brunori e Soleri sono molto richiesti, ma non ci sono ancora offerte concrete. Il Palermo valuta Brunori almeno 6 milioni di euro bonus compresi. Soleri cerca una squadra che gli garantisca un posto da titolare.

Il Palermo dovrà muoversi rapidamente sul mercato per rafforzare la difesa e assicurarsi di avere una squadra competitiva per il ritiro. Con diverse partenze possibili e la necessità di rinforzare anche centrocampo e attacco, la dirigenza dovrà fare delle scelte oculate per evitare di ripetere gli errori delle scorse stagioni.