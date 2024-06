L’ex rosa presenta la prossima stagione del Palermo. Gerolin: «Brunori? Gli consiglierei di restare. Dionisi…»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” riporta un’intervista all’ex ds rosanero Manuel Gerolin.

Il Palermo si sta preparando per la prossima stagione con l’obiettivo chiaro di centrare la promozione in Serie A. Dopo essersi fermati in semifinale play-off nel campionato appena concluso, la squadra rosanero è focalizzata sul mercato per rafforzarsi. Manuel Gerolin, ex direttore sportivo del Palermo, ha condiviso alcune riflessioni sulle mosse necessarie per raggiungere questo traguardo.

Gerolin sottolinea le alte ambizioni del Palermo:

L’obiettivo finale è la promozione in Serie A. La prossima stagione presenterà delle difficoltà, con squadre come Sassuolo e Salernitana pronte a lottare per il ritorno in massima serie. Nonostante queste sfide, il Palermo ha l’obbligo di provarci.

Direttore, il Palermo si è fermato in semifinale play-off, adesso cosa bisognerà fare per alzare ancora di più l’asticella? «Le ambizioni sono molto alte, con il traguardo finale che è ovviamente quello di puntare alla Serie A. È un obiettivo ambizioso, anche perché il prossimo anno ci saranno delle difficoltà, visto che ci sono squadre come Sassuolo o Salernitana che vorranno tornare subito in A. Però il Palermo ha l’obbligo di provarci» .

Che ne pensa della scelta della società di puntare su due giovani come De Sanctis e Dionisi? «Ho seguito molto bene il lavoro di De Sanctis a Salerno e, malgrado sia stato esonerato, secondo me ha fatto bene, soprattutto su una struttura giovane che potrà venire fuori nel tempo. Io credo che abbia l’esperienza giusta per fare belle cose insieme all’allenatore. Dionisi l’ho seguito, a Venezia gli ho visto fare grandi cose e credo che sia un profilo giovane che può dire la sua. Per me è un’accoppiata vincente».

Per lei quindi rappresentano entrambi un segnale della società al campionato? «Conosciamo l’ambizione di questa proprietà che ha preso il Palermo con un programma pluriennale. Lo scorso anno tutto sommato è stato fatto un buon campionato, adesso bisogna migliorare e cercare di arrivare in Serie A provandoci fino alla fine perché Palermo è una città importante, una città con una grande storia e con grandi giocatori che hanno incantato il Barbera. Ma ripeto, c’è una proprietà importante e la struttura tecnica lascia ben sperare. Se dovessi scommettere qualcosa, la scommetterei volentieri sul Palermo»

La Visione della Società

La proprietà del Palermo ha un programma ambizioso e pluriennale. Lo scorso anno è stato comunque positivo, ma adesso bisogna migliorare e puntare alla Serie A. Palermo è una città con una grande storia calcistica e merita di tornare ai vertici.

Brunori è stato trascinatore del Palermo negli ultimi tre anni, adesso le strade potrebbero separarsi… «Brunori ha fatto bene in Serie C e in B, ha sempre fatto tanti gol e si è ambientato molto bene. Io gli consiglierei di restare, di andare a cercare la Serie A proprio con questo Palermo, perché potrebbe essere un’annata importante. Se proprio volesse andare via e trovasse una squadra, ho molta fiducia nella società e in De Sanctis. Sono certo riusciranno sicuramente a portare degli attaccanti importanti anche perché per un giocatore approdare a Palermo è tanta roba. Penso che nelle scelte, invece di andare da una parte, Palermo sia la priorità per tutti e anche per certi attaccanti. Ho fiducia che riescono a sostituire bene Brunori qualora dovesse partire, ma io gli consiglierei di restare…»

Il Palermo è determinato a migliorare e a lottare per la promozione

La società sta pianificando attentamente il mercato per costruire una squadra competitiva. L’ambizione e la struttura tecnica lasciano ben sperare per il futuro del club. Gerolin esprime fiducia nel progetto e nella capacità del Palermo di raggiungere i suoi obiettivi.