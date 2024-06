Tuttosport: “Serie B alle prese con i diritti tv. Scelto il luogo dove sarà presentato il calendario della prossima stagione”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla questione dei diritti Tv in Serie B.

Assemblea di Lega B alle 10, in videoconferenza. Come da comunicato ufficiale, s’invitano i 20 club a partecipare con computer, tablet o telefono dotati di un sistema audio e di videoripresa (videocamera, fotocamera, microfono) e una connessione stabile: devono esserci stati problemi a riguardo nelle precedenti riunioni non in presenza. Si parlerà di diritti tv, in giro si dubita che la Lega B possa ottenere le stesse cifre dell’ultimo contratto che permettevano ai 20 club di B di spartirsi l’identica discreta fetta che ora rischierebbe di ridursi.

CALENDARI A LA SPEZIA? Si sceglierà la sede per la kermesse della presentazione dei calendari, quasi sicuramente si terrà a La Spezia: candidatura sostenuta dalla presidenza, sarà sottoposta all’Assemblea.