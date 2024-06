Corriere dello Sport: “Segre rinnova per altri tre anni con il Palermo, lo voleva il Lecce”

Jacopo Segre (27) ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con i rosanero. Finito sui taccuini del Lecce, il centrocampista ha raggiunto un’intesa con i siciliani per prolungare il contratto di altri due anni, fino quindi al 2027.

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative di mercato di giornata e menziona anche Jacopo Segre che rinnova col Palermo.

Il Como continua la caccia al nuovo goleador, e nella lista degli obiettivi per l’attacco c’è sempre Andrea Belotti. Il calciatore di proprietà della Roma, in prestito alla Fiorentina in questa seconda parte di stagione, vuole rimanere in Italia ed è consapevole del forte interesse dei Lariani visto che anche nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti tra le parti, con Cesc Fabregas che ha fatto pervenire al Gallo tutta la sua stima. Sempre il club neopromosso non molla Alberto Dossena. Il difensore, seguito dal Bologna, potrebbe lasciare la Sardegna a fronte di un’offerta sugli 8 milioni di euro.

Intanto, a Cagliari, preparano i documenti per l’ufficialità di Davide Nicola. Per liberare l’allenatore piemontese, i rossoblù verseranno un indennizzo all’Empoli, una cifra diversa rispetto a quella richiesta in una fase iniziale. È tutto pronto anche per l’annuncio di Roberto D’Aversa, nuovo tecnico dell’Empoli per la prossima stagione: nel contratto c’è anche un’opzione per quella successiva. Ovviamente il mercato del club di Fabrizio Corsi non è ancora decollato, ma tra gli obiettivi degli azzurri c’è quello di provare a riportare alla base il terzino polacco Bartosz Bereszyński. Si valutano, poi, offerte per Liberato Cacace, esterno neozelandese finito nel mirino di diverse società tedesche dopo una seconda parte di stagione davvero positiva.

Punto Cagliari. Invece Razvan Marin è rientrato a Cagliari dopo il prestito ad Empoli. Se sarà un passaggio temporaneo o definitivo lo decideranno le offerte, di certo il centrocampista rumeno è molto stimato da Davide Nicola e anche in virtù di questo ad oggi si parla di una sua permanenza in Sardegna. I nomi per l’attacco? Francesco Pio Esposito piace molto, ma solo dopo l’insediamento del nuovo tecnico si potrà approfondire la sua situazione. Intanto Kingstone Mutandwa ha rinnovato fino al 2027. Da Cagliari a Palermo: Jacopo Segre ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con i rosanero. Finito sui taccuini del Lecce, il centrocampista ha raggiunto un’intesa con i siciliani per prolungare il contratto di altri due anni, fino quindi al 2027.

VITINHA È TORNATO. Ieri Vitinha è tornato in Italia. L’attaccante portoghese è sbarcato a Malpensa, per poi raggiungere Genova ed ultimare tutte le pratiche con i rossoblù. Il calciatore è stato acquistato per circa 16 milioni, con il Marsiglia che ha mantenuto una sorta di recompra. Il Lecce continua la trattativa per il difensore angolano Kialonda Gaspar. In forza all’Estrela, il calciatore ha già dato il suo ok ad un trasferimento in Italia. Il Verona non molla Jean-Daniel Akpa Akpro della Lazio.