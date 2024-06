TMW: “Cesena, biennale con opzione per Mignani: percepirà 280.000 euro all’anno”

Dopo la sorpresa di aver perso Roberto D’Aversa a favore dell’Empoli, la dirigenza del Cesena si è immediatamente messa al lavoro per trovare un nuovo allenatore. Inizialmente avevano ripreso i contatti con Michele Mignani, che era stato considerato anche in precedenza. Dopo trattative, è stato raggiunto un accordo per un contratto annuale con opzione per un secondo anno.

Tuttavia, come riportato da TuttoMercatoWeb.com, c’è stato un cambiamento significativo all’ultimo momento. Le parti hanno concordato un contratto biennale per Mignani, con un’opzione per un terzo anno. Questo rappresenta un impegno a lungo termine verso l’allenatore, che percepirà un ingaggio annuo di 280.000 euro. Questo accordo riflette la fiducia della dirigenza del Cesena nelle capacità di Mignani di guidare la squadra, nonostante le sfide iniziali nel processo di selezione del nuovo tecnico.