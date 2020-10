L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul derby Palermo-Catania.

Il match è in programma alle 21 e terminerà poco prima delle 23, ma quando scatterà il divieto di circolazione i giocatori non saranno ancora rientrati nelle rispettive abitazioni.





Allo stadio saranno presenti solamente le squadre e gli addetti ai lavori. Non ci sarà più spazio per i tifosi. Sarà un derby a porte chiuse, rappresentando un danno per le casse della società rosanero.