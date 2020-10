L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui possibili risarcimenti da parte di Eleven Sports.

Le dirette delle partite di Serie C hanno palesato non pochi problemi, al punto da costringere la piattaforma a trasmettere le gare gratuitamente e in chiaro sulla propria pagina di Facebook, ma così facendo non ha certo ripagato chi ha già sottoscritto un abbonamento.





In questi giorni, tramite la casella info-italia@elevensports.com, è possibile inviare all’emittente online una richiesta di ristoro. Chi ha scritto a questo indirizzo mail ha ricevuto come risposta:

«Tutti gli abbonati riceveranno a breve comunicazione via e-mail relativamente alla procedura per il rimborso».