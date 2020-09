L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni dell’allenatore palermitano Giovanni Bucaro:

«Finché non prenderà un attaccante di un certo livello, il Palermo sarà sempre indietro – spiega -. Davanti è una squadra che va completata, se i rosanero vogliono provare a vincere il campionato devono fare qualcosa di importante in attacco. Il Palermo sta attrezzando una buonissima squadra, ma rispetto ad altre è un po’ indietro. Sarà poi il campo a decidere il tutto – ammette Bucaro – È vero che mancano ancora due settimane all’inizio del campionato, ma prima fai gli acquisti meglio è per permettere all’allenatore di lavorare su alcuni meccanismi. Il Bari ha qualcosa in più rispetto agli altri – racconta -. L’esperienza dello scorso anno con la finale play-off persa dopo una stagione di alto livello servirà da lezione. Ci sono tre squadre siciliane, il che significa tanti derby – spiega Bucaro -. Tutto ciò può incidere perché sono partite aperte a qualsiasi risultato, ma questo al Palermo deve interessare poco. Devono fare un campionato importante per provare a vincere. Si prospetta un girone molto avvincente perché ci sono piazze di rilievo. Sarà molto bello perché tutti si stanno attrezzando per fare un campionato importante. In questa stagione non si potrà sbagliare nulla. L’assenza di pubblico, almeno inizialmente, inciderà. L’arrivo di Boscaglia sta a significare che la società è ambiziosa, vuole fare un campionato importante e provare a vincere.

Sarà, però, un girone di fuoco e tutti aspetteranno il Palermo al varco. Il girone tosto incide, ma c’è una proprietà nuova che ha già vinto il campionato di Serie D al primo anno. Riuscire a fare subito il salto di qualità non è facile, capisco la volontà di prendersi due anni di tempo. L’esperienza non manca con Sagramola e Castagnini».