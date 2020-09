L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla difficile situazione del Trapani. Per il tecnico Di Donato dovrebbero finalmente aprirsi le porte dello stadio Provinciale per il primo allenamento collettivo della stagione. Il patrimonio del club va costruito con le cessioni dei giocatori a cui va dietro mezza Serie B come Pettinari e Nzola.

Nel mentre, il comitato “C’è chi il Trapani lo ama” prosegue la trattativa per l’acquisizione del club.