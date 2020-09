L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

C’è da tempo l’accordo per l’arrivo in Sicilia di Jeremie Broh e lo stesso dovrebbe sbarcare in Sicilia questa settimana. Serviranno altri due rinforzi per completare il reparto e l’ultimo nome sondato è quello di Simone Calvano. Su di lui c’è l’altra big del girone C: la Ternana. Sul fronte Steffè nessun contatto con la Triestina, ma soltanto una chiacchierata con l’entourage del calciatore. Beloko ha messo in stand-by l’opzione Palermo in attesa di chiamate dalla Serie B.