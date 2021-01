L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo.

«Il filotto di vittorie viene da sé e non dobbiamo cercarlo con insistenza. Dobbiamo cercare di vincere, la prossima partita è la più importante e noi andiamo in campo per vincere contro tutti, è naturale che vorremmo vincere più partite di fila per assestarci in una zona di classifica importante e poterci giocare tutto nel finale, in maniera diversa rispetto al girone d’andata. Però non puoi pensare troppo a lungo termine, certe cose vanno guadagnate giornata dopo giornata».





«Non mi preoccupa il mercato – prosegue Boscaglia – si gioca sempre in undici e quello di gennaio è un mercato di riparazione, a volte può andare bene e a volte meno. Altrimenti, se hai tanti soldi, devi investire su qualcuno che sta facendo benissimo e devi pagarlo tanto. Noi abbiamo recuperato Corrado, a breve anche Almici e saranno i nostri nuovi acquisti».

«Corrado sta bene, così come Floriano. Non hanno i novanta minuti, ma ce li ritroviamo in gruppo. Francavilla? Un avversario difficile e tosto, che è in questa categoria già da tempo e sa come si giocano certe partite. È una squadra tignosa, non so come verrà a giocarsela, ma siamo pronti a tutte le situazioni. Sicuramente sarà una partita complicata, come lo è stata contro la Cavese. Giocano tanto sull’intensità e hanno valori tecnici interessanti, mi aspetto una squadra che ci darà grande filo da torcere».