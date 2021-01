L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rendimento del Palermo.

Vada come vada, i rosa arriveranno al giro di boa con la seconda peggior media punti della loro storia in Serie C.





L’andamento peggiore risale alla stagione 1997/1998, chiusa con la retrocessione in C2 dopo il play-out contro la Battipagliese.