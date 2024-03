Gds: “Palermo, battaglia per le vampe, scontri e caos”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul caos avvenuto ieri a Palermo con le vampe di San Giuseppe.

È stata una guerriglia urbana iniziata di mattina e proseguita fino a tarda sera in città: un sindacato di polizia, il Fsp, parla di tre feriti tra gli appartenenti alle forze dell’ordine, negli scontri avvenuti in diversi quartieri attorno alle vampe di San Giuseppe, con i vigili del fuoco costretti a intervenire sotto scorta per spegnere le pericolosissime enormi cataste di legna e rifiuti di ogni genere dati alle fiamme.

Sassaiole e lanci di bottiglie da parte di ragazzini inferociti per nulla intimoriti dalle divise e dall’elicottero della polizia che ha volteggiato per tutto il giorno e che dall’alto puntava il suo faro abbagliante sulla vampa. Scene che si sono succedute senza soluzione di continuità nei rioni Sant’Erasmo, Albergheria, Montepellegrino, Ballarò, Oreto, Bonagia. Ciaculli, Zen e soprattutto alla Kalsa.