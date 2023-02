L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo sulla gara contro la Reggina in programma oggi dove si registrerà un nuovo record di presenze stagionale.

Non siamo ancora ai livelli degli scorsi playoff, ma gli oltre 24 mila che oggi spingeranno dagli spalti il Palermo rendono un’idea chiara dell’entusiasmo che la città è tornata a respirare, soprattutto dopo una parte centrale di campionato avara di soddisfazioni e di pubblico. I tagliandi venduti al termine della giornata di ieri sono più di 12 mila, ai quali si aggiungono gli 11.465 abbonati: il record di spettatori, stabilito contro il Genoa con 23.643 presenze, è già stato superato e non è da escludere, con la vendita aperta fino al fischio d’inizio, che ci si possa avvicinare a 30 mila.

Con i liguri a favorire l’afflusso sugli spalti erano stati l’ebbrezza non ancora smaltita dopo la promozione e la tradizione dell’avversario, stavolta invece sarà la risalita in classifica del Palermo, alimentata dalla caduta di avversarie di prestigio al Barbera: lo stesso Genoa, Parma, Cagliari e Bari, oltre al Perugia alla prima di campionato, sono tornate dalla trasferta siciliana con zero punti. L’auspicio è che lo stesso avvenga alla Reggina, anch’essa avversaria di peso e pronta a vendere cara la pelle nonostante l’assenza di tifosi al seguito, e che il clima di entusiasmo tra gli spettatori cresca ulteriormente: su quest’ultimo aspetto ci sono ottime premesse, dal momento che i biglietti a disposizione per la trasferta di Marassi sono quasi esauriti e che la prossima in casa, contro il Frosinone, è vissuta con un certo trasporto.