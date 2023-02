L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara di oggi tra Palrmo e Reggina con il Barbera che tornerà a riempirsi.

«Febbre» rosa. La grande notizia è che il Barbera torna a riempirsi: c’è aria di pienone, il doppio successo su Bari e Ascoli ha ridato fiato alle trombe dell’euforia. E nulla unisce l’entusiasmo di chi oggi assisterà alla gara contro la Reggina a quello degli oltre ventitremila spettatori (record stagionale) che furono presenti per la partita col Genoa a settembre. Quella partecipazione fu un’apertura di credito sull’onda lunga per l’euforia della promozione, un rito propiziatorio a scatola chiusa.

Oggi dopo mesi di paure e anche di severe critiche si tratta di un riconoscimento. Di un riavvicinamento «consapevole». Il riconoscimento per un percorso difficile, che con pazienza ha tirato fuori il Palermo dalla melma di coda e l’ha proiettato verso traguardi impensabili fino a qualche settimana fa. Che ha fatto cambiare idea su Corini e a quei tifosi che fino al termine del girone di andata ne chiedevano l’esonero.

Dopo otto partite senza sconfitte (la striscia positiva più lunga attualmente in B), la squadra rosanero può guardare avanti e non più indietro. E senza mai perdere il contatto con la realtà di un torneo equilibrato in cui nulla può dirsi deciso o scontato appuntiamo solo che vincere oggi dopo i risultati di ieri vorrebbe dire occupare il sesto posto in classifica, nel cuore playoff. Oltre ogni aspettativa.