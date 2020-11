L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle difficoltà del reparto offensivo del Palermo.

Un attacco così a secco non lo si vedeva dal 2012. Contro il Catania Boscaglia valuta se lanciare subito dal primo minuto Silipo e Floriano.





Di certo, l’attacco del Palermo ha bisogno di una scossa. In cinque partite sono arrivati solamente due gol e nessun attaccante ha trovato la via della rete. Due reti in cinque partite sono un bottino preoccupante per una squadra che ambisce alla promozione in Serie B.