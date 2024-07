Gds: “Palermo, Appuah è sempre più vicino. Ancora un colpo a centrocampo. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e su Appuah sempre più vicino.

In mezzo al campo, l’arrivo di Blin ha alzato il livello in termini di dinamismo e interdizione, ma servirà comunque un altro innesto. Il Palermo dovrà decidere se puntare su un profilo dai piedi buoni o uno con il vizio del gol: più probabile la prima opzione, vista la rinuncia a Stulac e la presenza in organico di due giocatori bravi in fase offensiva come Segre e Ranocchia. Il primo obiettivo era Mazzitelli ma è sfumato, Martegani e Hrustic sono stati messi da parte e sono vicini rispettivamente a Boca Juniors e Modena: anche qui ci vorrà un po’ di tempo, soprattutto per capire cosa fare con Saric.

In attacco serve un terzo centravanti, visto che Mancuso non è ancora stato rimpiazzato, ma nessun movimento può prescindere dalla questione Brunori: se andrà via servirà un profilo di livello pari o superiore, con un investimento importante sia in termini di esborso sia di ingaggio. Occhi dunque puntati alla Serie A, dove una prima operazione in attacco innescherebbe una reazione a catena in cui può rientrare anche Brunori: il Genoa lo vorrebbe qualora partisse Retegui, il Cagliari lo sta valutando ma il primo nome rimane Nzola; nelle file dei sardi c’è sempre Lapadula che piace ai rosa, ma il Pisa resta in vantaggio.

Nei prossimi giorni, intanto, il Palermo potrebbe chiudere un’operazione in entrata e una in uscita. L’accordo con il Nantes per Appuah, escluso dall’amichevole di sabato con il Dunkerque, è vicino alla chiusura e il giocatore spinge per accelerare il trasferimento; Nespola potrebbe invece andare a fare esperienza alla Pistoiese in D.