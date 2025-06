Mondiale per club: E’ UNO SCANDALO ARBITRALE | La partita si è dovuta fermare

Impazzano le polemiche anche nel corso del nuovo format del Mondiale per Club, durante la partita è successo di tutto.

Il Mondiale per Club ha già offerto spunti interessanti con le prime uscite delle grandi d’Europa. Il Manchester City ha confermato le aspettative nel Gruppo G, superando il Wydad Casablanca 2-0 e travolgendo l’Al Ain con un secco 6-0, mostrando profondità e qualità. Il Paris Saint-Germain, nel Gruppo B, ha esordito con una vittoria per 4-0 sull’Atletico Madrid, perdendo il secondo turno a sorpresa con il Botafogo.

L’Atletico Madrid, dopo la sconfitta con i francesi, si è poi riscattato battendo i Seattle Sounders 3-1, mantenendo vive le speranze di qualificazione agli ottavi. Il Real Madrid, ha esordito col freno a mano tirato, rilanciandosi subito dopo.

Dopo un pareggio per 1-1 contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi, ha ottenuto la sua prima vittoria battendo il Pachuca per 3-1. Per i Blancos si deciderà tutto all’ultimo turno contro il Salisburgo, appaiato in testa proprio con i madrileni a 4 punti.

Il Bayern Monaco ha iniziato la sua avventura nel Gruppo C in modo eclatante, registrando una vittoria storica per 10-0 contro i dllettanti dell’Auckland City. Successivamente, il Bayern ha consolidato la sua posizione vincendo 2-1 contro il Boca Juniors, festeggiando in anticipo la qualificazione agli ottavi.

Il cammino di Juventus e Inter

L’Inter ha debuttato con un pareggio per 1‑1 contro il Monterrey al Rose Bowl di Pasadena: vantaggio di Sergio Ramos con una splendida incornata e pareggio di Lautaro Martínez ancora nella prima frazione. Nella seconda partita, i nerazzurri hanno ribaltato la situazione con una vittoria in rimonta 2‑1 contro gli Urawa Red Diamonds, grazie a un acrobatico gol di Lautaro e al sigillo decisivo di Valentin Carboni al 92′.

La Juventus ha sorriso con due trionfi netti: un pokerissimo 5‑0 all’esordio contro l’Al Ain, grazie a doppiette di Kolo Muani e Conceição più un gol di Kenan Yildiz. Nella giornata successiva, i bianconeri hanno superato il Wydad Casablanca 4‑1, con Yildiz mattatore autore di una tripletta (anche se un gol è considerato autorete) e il sigillo sul rigore del partente Vlahovic.

Aspre polemiche al Mondiale

Nel finale di Real Madrid–Pachuca al Mondiale per Club, la tensione è salita quando Antonio Rudiger ha accusato l’avversario Cabral di un insulto razzista, attivando il protocollo FIFA anti-razzismo. Cabral ha respinto con fermezza: “Ho detto solo ‘codardo di m…a, alzati’ non altre parole”, affermando che in Argentina l’espressione è comune e spiegando che il difensore del Real lo stava provocando.

Cabral ha poi rivelato di aver ricevuto una minaccia verbale da Rudiger “ci vediamo fuori” e ha descritto una lite nel tunnel, precisando però che non è degenerata in violenza fisica. La FIFA ha aperto un’inchiesta per verificare quanto avvenuto, mentre il Pachuca sostiene la versione di Cabral e il Real appoggia il suo giocatore.