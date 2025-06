LEAO PER BARCOLA: lo scambio che infiamma l’estate | Visite post Mondiale prenotate

Il portoghese del Milan sembra destinato ad essere una delle telenovele del calciomercato dell’estate. Cosa sta succedendo.

Il Milan si prepara a una rivoluzione per la stagione 2025/26, ripartendo dalla nuova dirigenza e da un budget di mercato significativo. Igli Tare è il nuovo direttore sportivo, mentre Massimiliano Allegri torna sulla panchina rossonera. Il club stanzierà un egregio budget per il mercato in entrata, ma l’investimento sarà condizionato da cessioni pesanti.

La prima cessione illustre è stata già definita: Tijjani Reijnders è andato al Manchester City per una cifra intorno ai 75 milioni di euro, bonus inclusi. Il centrocampista, tra i migliori della scorsa stagione, ha già esordito al Mondiale per Club agli ordini di Guardiola.

Più incerta è la situazione di Hernandez e Maignan, entrambi con scadenza nel 2026. Theo potrebbe essere ceduto, con offerte soprattutto dall’estero, ma piace e non poco anche in Italia. Il rinnovo di Maignan, invece, non sembra nel mirino, per cui il futuro del portiere francese è ancora tutto da scrivere.

Altri difensori potrebbero lasciare il Milan per fare cassa: si parla di Fikayo Tomori e Malick Thiaw, le cui cessioni potrebbero fruttare tra i 20 e i 30 milioni ciascuno. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro di questi giocatori e completare la rosa.

Leao e Allegri

Rafael Leao ha vissuto una prima parte di annata altalenante sotto Paulo Fonseca, con diverse panchine consecutive e incomprensioni tattiche. Con Sergio Conceição ha ritrovato energia e mentalità vincente, diventando decisivo nei trionfi come la Supercoppa. Tuttavia, il rapporto con Conceição è rimasto volubile: spesso usato come usato dalla panchina in partite cruciali, entrando però e facendo la differenza.

Ora con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il futuro di Leao torna centrale: Allegri lo considera fondamentale e promette di costruire il progetto tecnico attorno a lui, dando valore al talento individuale e alla sua capacità di incidere in attacco.

Futuro Leao legato a Barcola?

Il Bayern Monacco sta monitorando con attenzione Rafael Leao, considerato il sostituto ideale di Leroy Sané, ormai partente. I bavaresi avevano messo Leao nella loro lista per la fascia sinistra anche se finora non è stata presentata un’offerta ufficiale: il Milan chiede oltre 80 milioni per discuterne la cessione.

Contemporaneamente, il Bayern ha nel mirino Bradley Barcola del PSG, pupillo del tecnico bavarese e valutato anch’egli intorno ai 70/80 milioni. PSG però non vorrebbe cederlo, rendendo l’operazione difficile. Dunque il destino di Leao e Barcola potrebbe incrociarsi: uno dei due entrerà nel mirino dei bavaresi nel momento in cui si sbloccheranno uscite e entrate.