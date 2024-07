Gds: “Palermo. Oltre 9 mila abbonamenti, sabato c’è l’Oxford”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’amichevole in programma sabato per il Palermo e sulla campagna abbonamenti.

La fase di prelazione della campagna abbonamenti rosanero è stata un successo, con 9.132 tifosi che hanno confermato la tessera rispetto alla scorsa stagione. Questo risultato, raggiunto in venti giorni, rende il Palermo secondo in Serie B dopo la Sampdoria. Il leggero aumento dei prezzi non ha inciso significativamente, dimostrando ancora una volta la passione del pubblico palermitano. Con la vendita libera che inizierà giovedì, l’obiettivo è superare il numero di abbonamenti della stagione 2023/24, quando furono sottoscritti 12.603 abbonamenti. C’è tutto il tempo per fare meglio.

Il Palermo giocherà le prime quattro partite stagionali fuori casa: a Parma in Coppa Italia e a Brescia, Pisa e Cremona in campionato. L’esordio tra le mura amiche sarà il 1° settembre contro il Cosenza, esattamente un mese dopo l’inizio della vendita libera. A differenza del 2023, non ci saranno amichevoli al Barbera a causa degli impegni ufficiali ravvicinati e dei lavori di manutenzione nell’impianto.

L’ultima settimana di ritiro è iniziata, con il Palermo impegnato a Manchester fino a venerdì e sabato in campo per l’ultima amichevole estiva contro l’Oxford United. Dionisi spera di avere a disposizione Desplanches, Ceccaroni e Brunori: i primi due attendono ancora di esordire, pur lavorando stabilmente in gruppo da qualche giorno, mentre il capitano combatte con un affaticamento muscolare fin dall’arrivo in Inghilterra. Il tecnico è ottimista sulla possibilità di averlo a disposizione sabato. Sempre ai box Segre: le speranze di vederlo in azione al Tardini l’11 agosto diminuiscono di giorno in giorno.