L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli aiuti alimentari. Il sostegno alimentare del Comune alle famiglie più bisognose passa da tre a quattro settimane. Gli uffici hanno completato l’esame delle 15.046 domande. «Alla fine – commenta il primo cittadino Orlando – abbiamo chiuso l’operazione con 2.867 capifamiglia che hanno ottenuto l’accredito dei buoni sulla tessera sanitaria e possono spendere in 116 punti vendita. Un totale di tre settimane che diventeranno quattro proprio perché abbiamo le risorse a vogliamo effettivamente distribuirle». Ci sono ora in coda altre 21 mila domande presentate, di queste già 8.000 già cancellate perché doppioni, o presentate da famiglie che nel frattempo hanno avuto attivato il contributo o perché presentate da non residenti.