L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle denunce di speculazioni. Salgono alle stelle, in tempi di Covid-19, i prezzi di mascherine e gel igienizzanti. In una farmacia nel centro della città – come denuncia Federconsumatori – può capitare di acquistare cinque mascherine ffp2 al prezzo di 125 euro, cioè 25 euro l’una. E quelle chirurgiche anche a 8 o 10 euro ciascuna. Il generale Antonio Quintavalle Cecere, comandante provinciale delle fiamme gialle, afferma: «C’è stato un grande incremento di chiamate al 117. Sono state segnalate farmacie che esponevano mascherine e altri prodotti legati all’igiene a prezzi superiori. Su questo abbiamo fatto molti controlli e ringrazio i cittadini per le loro segnalazioni». Tantissime le denunce arrivate anche ai numeri e agli indirizzi mail del Codacons. Il segretario nazionale Francesco Tanasi ammette: «Purtroppo ci sono sempre gli sciacalli, specialmente nei periodi d’emergenza. In Sicilia, a macchia di leopardo, sono centinaia le segnalazioni. Che, riguardano dispositivi di protezione individuali ma soprattutto prodotti ortofrutticoli. L’aumento dei prezzi di frutta e verdura oscilla dal 40 al 50 per cento. Le segnalazioni che ci sono arrivate da siciliani arrabbiati sono tantissime. Le stiamo approfondendo e verificando per poi girarle alle forze dell’ordine».