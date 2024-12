Gds: “Palermo a dicembre a segno solo su palla inattiva”

PALERMO – Ancora una volta, il Palermo sfrutta una palla inattiva per conquistare tre punti preziosi e chiudere il mese di dicembre con una vittoria sofferta ma fondamentale contro il Bari. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, la rete decisiva di Le Douaron è il quinto gol consecutivo realizzato dai rosanero sugli sviluppi di un calcio piazzato, tutti battuti magistralmente da Ranocchia.

La capacità del Palermo di rendersi letale da fermo è ormai diventata un marchio di fabbrica e una risorsa preziosa in una stagione fin qui altalenante.

Una striscia positiva partita dallo Spezia

La serie vincente dei rosanero era cominciata contro lo Spezia, quando nel primo tempo fu Baniya a sbloccare il risultato su calcio d’angolo grazie a una sponda di Ceccaroni. Nella ripresa arrivò il raddoppio su un altro corner, con la torre di Ceccaroni e il tocco sfortunato di Wisniewski che spinse la palla nella propria porta.

Proprio come sottolinea Alessandro Arena, anche contro il Catanzaro il Palermo trovò il gol decisivo da una palla inattiva: questa volta fu Le Douaron a servire l’assist per il colpo vincente di Nikolaou, ancora su calcio d’angolo.

Le Douaron protagonista anche a Sassuolo e contro il Bari

La tendenza si è confermata nella sfida successiva contro il Sassuolo, dove Le Douaron ha segnato la sua prima rete in maglia rosanero battendo di testa Moldovan, con l’assist che arrivò direttamente dal corner di Ranocchia.

Ieri, contro il Bari, è stato ancora il francese a risolvere una mischia in area, trovando il gol vittoria con il piede destro, non il suo preferito, alle spalle di Radunovic.

I calci piazzati, arma vincente per il Palermo

Come osserva Alessandro Arena, questi numeri confermano che il Palermo è una delle squadre più efficaci della Serie B sui calci piazzati, dimostrando di saper sfruttare al meglio questa soluzione anche nei momenti di difficoltà.

Resta da capire se questa capacità potrà rappresentare una svolta per il prosieguo della stagione o se sarà solo un’arma utile a tamponare le difficoltà di una squadra che ancora fatica a costruire gioco e occasioni su azione.

Nel frattempo, il successo contro il Bari consente ai rosanero di tirare un sospiro di sollievo e prepararsi alla difficile trasferta contro il Cittadella con maggiore fiducia. Tuttavia, per uscire definitivamente dalla crisi, servirà migliorare sotto il profilo della continuità e dell’efficacia offensiva, evitando di dipendere troppo dai calci piazzati.