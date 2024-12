Gds: “Quando Desplanches sa essere decisivo”

PALERMO – Non solo tre punti preziosi, ma anche una porta finalmente inviolata. Il Palermo e Desplanches ritrovano il sorriso, tornando a esultare per una vittoria che mancava dalla sfida casalinga contro lo Spezia. Come evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, il giovane portiere della Nazionale Under-21 si è riscattato nel migliore dei modi dopo qualche prestazione incerta, risultando decisivo con interventi che hanno salvato il risultato e spezzato il momento negativo della squadra.

Una crescita continua per il giovane portiere

Desplanches, lanciato titolare dopo l’infortunio di Gomis a inizio stagione, ha risposto presente, dimostrando personalità e carattere nonostante la giovane età. Il portiere rosanero ha evitato al Bari un gol che avrebbe potuto pesare emotivamente e psicologicamente, regalando ai compagni sicurezza e stabilità in un momento cruciale della stagione.

Come sottolinea Massimiliano Radicini, il suo percorso di crescita è ancora agli inizi, ma il ragazzo classe 2003 sta mostrando determinazione e coraggio. La prestazione contro il Bari non è stata solo un test superato, ma anche un segnale importante per il futuro, dimostrando che può essere un elemento chiave in questa categoria.

Sei clean sheet e l’abbraccio della squadra

Con la partita di ieri, Desplanches ha mantenuto la porta inviolata per la sesta volta in stagione. Un traguardo che conferma i suoi progressi e rafforza la fiducia di tutto il reparto difensivo. Al fischio finale, come racconta Massimiliano Radicini, l’intera squadra si è stretta intorno al portiere, celebrandolo con un abbraccio collettivo che simboleggia la compattezza del gruppo e la volontà di ripartire insieme.

Una base per costruire fiducia e continuità

Ora, per Desplanches e per il Palermo, l’obiettivo è continuare su questa strada. Con un campionato ancora lungo e in salita, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e confermare la solidità difensiva mostrata contro il Bari.

Come osserva Massimiliano Radicini, il giovane portiere ha già dimostrato di avere coraggio e determinazione. La vittoria contro i pugliesi rappresenta un punto di ripartenza non solo per lui, ma per tutta la squadra, chiamata a consolidare questo risultato già nella prossima difficile trasferta contro il Cittadella.