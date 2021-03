Nel consueto editoriale del lunedì di Luigi Butera nel Giornale di Sicilia, si analizza l’ultimo match del Palermo, questa volta una sconfitta interna, pesante, per 2-4 subita per mano della Juve Stabia.

Il cambio di passo e di testa mostrato nel derby col Catania è durato assai poco e la sconfitta di ieri contro le “vespe”, non fa altro che spegnere ancora una volta l’entusiasmo tra i tifosi rosanero. Ieri, ancora una volta, la squadra rosanero non è stata capace di chiudersi in difesa quando si trovava in vantaggio e provare a sfruttare le ripartenze.





Nel secondo tempo solo il palo di Rauti poteva riaprire il match. Insomma nel match di ieri, vero e proprio scontro diretto playoff, non si sono visti quella dedizione, quella concentrazione e quello spirito di sacrificio che mercoledì scorso avevano connotato la prestazione nel derby, caratteristiche richieste a gran voce da mister Filippi in conferenza stampa.