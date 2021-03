Nel consueto editoriale post match di Luigi Butera nel Giornale di Sicilia, ci si concentra sulla pesante sconfitta di ieri subita in casa dalla Juve Stabia e sulle ripercussioni che può avere sul futuro del tecnico Filippi.

Il giornalista si sofferma su alcune scelte discutibili del tecnico, come quella di insistere nel mettere Palazzi in difesa. Ruolo che ha ricoperto per quasi tutta la stagione ma non è comunque la su posizione ideale e ieri si sono visti tutti i suoi limiti.