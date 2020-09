L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla nuova ordinanza di Musumeci. Obbligo di tampone per chiunque arrivi in aereo da un Paese straniero e multe in caso di assembramenti. E’ previsto anche l’uso della mascherina all’aperto. Ancora più articolata è la stretta su pub e ristoranti, aumentato il numero di forze dell’ordine per controllare chi staziona fuori creando assembramenti.