L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Sono 119 i casi nelle ultime 24 ore sull’isola, di cui 77 accertati in provincia di Palermo.

Si contano altre tre vittime con patologie pregresse: una settantottenne di Calatabiano, ricoverata al Policlinico di Messina dallo scorso 16 settembre, un uomo di 79 anni in terapia intensiva all’ospedale San Marco di Catania e una donna di 68 anni in degenza da sabato scorso nel reparto di Rianimazione al Giovanni Paolo II di Sciacca.

Un caso di positività al virus in una comitiva di turisti residenti in provincia di Firenze che ha viaggiato in Sicilia dal 9 al 16 settembre a bordo di un pullman.