L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della condanna dell’ex presidente del Palermo. Giammarva «non poté non capire» ciò che stava succedendo all’interno del Palermo. L’accusa dei pm Andrea

Fusco e Dario Scaletta è stata parzialmente accolta dal gup Michele Guarnotta, che ha condannato a otto mesi e dieci giorni (con interdizione per otto mesi) l’ex presidente del club rosanero, difeso dall’avvocato Antonino Gattuso. Al centro della vicenda – scrive il quotidiano -, ancora

una volta, l’operazione Mepal-Alyssa, che ha generato un credito di 40

milioni di euro tramite la cessione del marchio del club. Secondo l’accusa , con la cessione di Mepal alla holding Alyssa, Zamparini avrebbe compiuto

una sorta di «gioco delle tre carte» e non «una reale operazione finanziaria».