L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di “Vaso di Pandora”, per quanto riguarda la scoperta di nuovi virus in Cina. L’ultimo arrivato è

il virus G4 EA H1N1 appena scoperto in Cina, un lontano parente del virus

responsabile del virus H1N1 che ha causato la pandemia del 2009 che, dopo essersi adattato all’uomo, è tornato nei maiali: un percorso tortuoso

che alla fine ha prodotto un virus nuovo, in apparenza simile ad altri visti in passato ma contro il quale i vecchi vaccini non funzionano.