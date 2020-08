L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo di Boscaglia. Il tecnico è un martello che non accenna a fermarsi e che non lo farà per le prossime due settimane. Niente frasi fatte sulla cura dei dettagli, né stereotipi sulla partenza a razzo. Sprona i suoi a dare tutto sin da subito, chiedendo concretezza.

Agli attaccanti chiede di svariare, ai centrocampisti chiede di muoversi (con uno sempre pronto ad inserirsi) e ai difensori chiede movimenti sincroni, perché se un terzino scende, i tre dietro devono compattarsi in linea, senza concedere spazi.