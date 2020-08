L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla serie C “siciliana”.

In questo momento è difficile dire se una delle tre squadre isolane al via potrà davvero lottare per la promozione diretta. Il Palermo sembra messo meglio delle altre, il Catania ha salvato la matricola in extremis e il Trapani si è iscritto sul gong. Saraniti se ne intende e sostiene che in C si vince col gruppo. Ha ragione, ma se nel gruppo c’è più sostanza, vincere è più facile.